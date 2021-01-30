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تحالف سائرون يشدد على ضرورة حصول "قناعة كوردية" لتمرير موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-01-30T08:14:53+0000
تحالف سائرون يشدد على ضرورة حصول "قناعة كوردية" لتمرير موازنة 2021

شفق نيوز/ علّق تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، حقيقة وجود توجه برلماني وسياسي من أجل تمرير مشروع قانون موازنة 2021 دون موافقة القوى السياسية الكوردية عليها.

وقال القيادي في التحالف، النائب رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، ان "المؤشرات الحالية، أن مشروع قانون موازنة 2021 سيتم تمريرها بموافقة ودعم القوى السياسية الكوردية"، مشددا على ضرورة حصول قناعة كوردية بما جاء في الموازنة، وهم يدركون ضرورة التصويت على الموازنة بشكل سريع، ولا يريدون تأخيرها.

وبين المسعودي ان "القوى السياسية كافة، بما فيها الكوردية، ستخوض اجتماعات حاسمة خلال اليومين المقبلين من أجل الاتفاق بشكل نهائي على تمرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي، بعد انجاز اللجنة المالية للمشروع بشكل كامل، ولم يبقى الى التوافق والاتفاق السياسي عليها".

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