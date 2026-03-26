تحالف خدمات النيابي ينفي ارتباطه بكتائب الإمام علي

شفق نيوز- بغداد

نفى تحالف خدمات، يوم الخميس، صلته بكتائب الإمام علي، وأنه الجناح السياسي لها، مؤكدا عدم وجود صلات له بأي جهة عسكرية.

وقال المتحدث باسم التحالف حسام الربيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف خدمات، منذ انطلاقته، هو تحالف سياسي وطني جامع يقوم على مبدأ الشراكة الوطنية، ويضم في إطاره قوى وتيارات سياسية متعددة تتحمل معاً مسؤولية إدارة الدولة وخدمة المجتمع، ضمن رؤية مؤسسية تقوم على التوازن، والتكامل، واحترام التنوع السياسي".

وأضاف "فيما يتعلق بما ورد خلال مقابلة تلفزيونية مسجلة، مع المتحدث الرسمي لتحالف خدمات، والتي أشارت إلى أن التحالف يمثل جناحاً سياسياً تابعاً لإحدى الجهات المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، والمتمثلة بلواء 40 كتائب الإمام علي (ع) ونؤكد اعتزازنا وتقديرنا لمسمى تلك الجهة المضحية فإننا نؤكد بشكل قاطع أن هذا الطرح غير دقيق ولا يعكس واقع التحالف أو طبيعته التنظيمية".

ونوه إلى "عدم وجود أي صلة تنظيمية أو ارتباط بأي جهة عسكرية أو تشكيل مسلح، التزاماً بأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، الذي يحظر بشكل صريح امتلاك أو الارتباط بأجنحة مسلحة، ويؤكد التحالف التزامه الكامل بالأطر الدستورية والقانونية، وسعيه للعمل السياسي المدني كمسار وحيد لبناء الدولة وتعزيز استقرارها".