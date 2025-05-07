تحالف جديد في كركوك لتصحيح المسار العربي

شفق نيوز/ أعلن القيادي في تحالف "الحسم الوطني" ياسين العبيدي، يوم الأربعاء، عن تشكيل تحالف سياسي وطني جديد "عابر للطائفية والقبلية والعشائرية"، يهدف إلى تصحيح المسار العربي في محافظة كركوك وإعادة الاعتبار للمكون العربي.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "التحالف جاء بالتنسيق مع هيئة الرأي العربية وعدد من قيادات المجلس العربي، إلى جانب مجموعة من القوى الوطنية الفاعلة، لتشكيل جبهة وطنية جديدة خالصة، تتحرر من التبعية للأحزاب السياسية المتصارعة التي أثبتت فشلها وانغماسها في الفساد، وأدت إلى تمزيق وحدة الصف العربي سياسياً واجتماعياً".

وأضاف أن "التحالف يوجه دعوة صريحة إلى جميع الفعاليات الأكاديمية والعشائرية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يهمها مستقبل المكون العربي في كركوك، للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني، الذي يسعى لاستعادة القرار العربي الحر، وإنهاء حالة اليأس التي دفعت كثيراً من المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات".

وأكد العبيدي "استعداد التحالف التام للتعاون مع كل جهة خيّرة وصادقة"، مشيراً إلى أن "أبواب التحالف مفتوحة أمام كل من يطمح إلى بناء مشروع إصلاحي حقيقي، يرفض الإرهاب والطائفية والفساد، وينطلق من مصلحة أبناء شعبنا العربي في كركوك".

وأشار العبيدي إلى أن "هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب جمهورنا المغيّب، وهي تمثل بداية جديدة نحو وحدة وطنية قائمة على الشراكة والاحترام، بعيداً عن الإقصاء والتبعية".