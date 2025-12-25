تحالف جديد داخل الإطار.. العامري والزيدي يقتربان من تكتل بـ30 مقعداً

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، عن التوصل إلى تفاهمات متقدمة بين الأخير وزعيم تحالف خدمات شبل الزيدي، لتشكيل تحالف سياسي جديد داخل البيت الشيعي.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن اجتماعات مكثفة عُقدت خلال الفترة الماضية بين قيادات منظمة بدر وتحالف خدمات، جرى خلالها الاتفاق على ملامح تكتل سياسي مشترك يضمن الاستحقاق الانتخابي للطرفين، لافتاً إلى أن الإعلان الرسمي عن التحالف بات قريباً، بانتظار حسم التسمية النهائية.

وبحسب المصدر، فإن التحالف المرتقب سيحوز نحو 30 مقعداً نيابياً، ما يمنح منظمة بدر فرصة الحصول على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد تثبيت قيمة هذا المنصب بين 15 و17 نقطة ضمن معادلة توزيع المناصب، على أن تُخصص النقاط المتبقية لمنح التحالف وزارة خدمية إضافة إلى هيئة مستقلة.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن اللقاءات البينية بين قوى الإطار التنسيقي ما تزال مستمرة، في محاولة لتفكيك عقدة اختيار رئيس الوزراء المقبل، والتي تعود - وفق تعبيره - إلى تمسك طرفي التنافس داخل الإطار بمطالبهما، ووقوف كل منهما بالضد من الآخر، أو التلويح بتشكيل "ثلث معطل".

وأكد أن هناك تحركات ومحاولات أخيرة قد تفضي إلى حسم هذا الملف واختيار المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة، مع توقعات بإعلان القرار في وقت قريب جداً.

وكان القيادي في منظمة بدر، معين الكاظمي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن عقد الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اجتماعاً مغلقاً بعيداً عن اجتماعه الدوري، وبغياب المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ناقش خلاله آليات اختيار الشخصية الأنسب لقيادة الحكومة المقبلة، مع طرح خمسة أسماء محتملة لتولي المنصب.

وكشف أن هناك خمسة مرشحين للمنصب، من بينهم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورؤساء وزراء سابقون، إضافة إلى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مؤكداً أنه سيتم اختيار أحد المرشحين في أقرب وقت.

وحتى الآن أخفق الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، في التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤكد في مواقف رسمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.