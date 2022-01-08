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تحالف تصميم بشأن "تغريدة" الصدر: لا تحالفات رسمية لغاية اللحظة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-08T07:52:56+0000
تحالف تصميم بشأن "تغريدة" الصدر: لا تحالفات رسمية لغاية اللحظة

شفق نيوز/ علق تحالف "تصميم"، اليوم السبت، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي ألمح فيها إلى شكل الكتلة الاكبر والقوى التي تضمها.

وقال رئيس التحالف عامر الفائز، لوكالة شفق نيوز، انه "حتى الان لا يوجد أي اتفاق رسمي ونهائي لدخول تحالف تصميم مع الكتلة الصدرية في تحالف وكتلة واحدة، لكن هناك تقارب في وجهات النظر وتفاهمات لم تصل إلى مرحلة التحالف".

وأضاف أن "تحالف تصميم يعمل على توحيد البيت السياسي الشيعي لتكوين كتلة كبيرة بين الكتلة الصدرية، والإطار التنسيقي ونكون نحن في تحالف تصميم جزء منها".

وتابع الفائز "نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع وليس مع طرف شيعي ضد طرف آخر، وهذا موقفنا المعلن منذ البداية ولغاية الان".

وكان زعيم التيار الصدري قد المح في "تغريدة" أمس الجمعة إلى تحالف الكتلة الأكبر التي يقع على عاتقها تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، قائلا: "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلا عن (الشرقية)، وإرادة الشعب، هي: (حكومة أغلبية وطنية)، وإن اي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و (تقدما) و (عزما) نحو (ديمقراطية عراقية أصيلة حرة ونزيهة".

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