تحالف "المستقلين" يدعو الصدر لتبني موقف "حاسم" بشأن الانتخابات المحلية

شفق نيوز/ دعا تحالف "المستقلين"، يوم الأحد، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تبني موقف صريح وواضح بشأن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه وتائر الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، يلاحظ تحالف المستقلين أن هنالك عزوفًا واسعًا للأغلبية الصامتة عن المشاركة فيها، وذلك لأسباب سياسية ومجتمعية واقتصادية تتمثل في استمرار فشل العملية السياسية والتي أُسست على نظام المحاصصة و تخادم المواقف بين الكتل وغياب المعارضة".

وأضاف، أن "إصرار بعض الزعامات والكتل السياسية ذات التوجهات اليمينية المتشددة على إجراء انتخابات دون ضمان تمثيل شعبي كافٍ، سيؤدي إلى نتائج غير شرعية وغير مقبولة. وخير دليل على ذلك هو ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".

ودعا تحالف "المستقلين"، "مقتدى الصدر، بما يمثله من إرث مجتمعي وسياسي وديني، إلى تبني موقف صريح وواضح بشأن أحقية التمثيل الشعبي في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وما ستفرزه من نتائج والتي بالضرورة لن تمثل غالبية وطنية عراقية بعد عزوف الأغلبية الصامتة عن المشاركة".

وأشار البيان الى أن "عدم الإعلان عن مثل هذا الموقف الصريح في الوقت المناسب يمكن أن يفسر على أنه موافقة ضمنية من قبل التيار الصدري وزعامته، ممثلة بالسيد مقتدى الصدر، على قبول نتائج هذه الانتخابات ومنح أحزاب المحاصصة شرعية ومشروعية للاستمرار في الفشل داخل العملية السياسية بشكل عام".

وتابع، "نحن نعتقد أنه حان الوقت لمواجهة الشعب بالحقيقة الكاملة، وأن السكوت يمكن أن يفسر على أنه موافقة ضمنية ومشاركة غير مباشرة في نتائج عملية سياسية وانتخابية تسير في اتجاه غير ملائم لهذا السياق".

وأكد تحالف "المستقلين" ان "عزوف الأغلبية الصامتة عن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ينبئ بأزمة سياسية خطيرة، وهذا يرجع لفشل النظام الحالي والقائم على المحاصصة وتقاسم المغانم وعدم وجود كتلة معارضة واضحة الأهداف والتوجهات تأخذ على عاتقها كشف الخفايا وتوضيح ما يجري من مواقف مشبوه"، مردفا "نحن نرفض هذا الوضع وندعو لتغيير جذري يحقق التمثيل الشعبي الحقيقي".