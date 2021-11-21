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تحالف "الفتح" يفصح عن "أدلة" تزوير الانتخابات والعامري: تكفي لإلغاء نتائجها

Category: سیاسة

Date: 2021-11-21T08:38:41+0000
تحالف "الفتح" يفصح عن "أدلة" تزوير الانتخابات والعامري: تكفي لإلغاء نتائجها

شفق نيوز/ أفصح تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، اليوم الأحد، عن "دليل يثبت ويؤكد" وجود تزوير وتلاعب في الانتخابات البرلمانية العراقية التي أُجريت في العاشر من شهر تشرين الاول الماضي.

وقال القيادي في التحالف محمود الحياني، لوكالة شفق نيوز، إن "ما حدث من تغيير بالنتائج مؤخرا بعد قرارات الهيئة القضائية يؤكد، ويثبت وجود تزوير وتلاعب في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهذا دليل اثبتته القرارات القضائية، خصوصاً بعد فوز مرشحين خاسرين وخسارة مرشحين فائزين".

وأضاف الحياني ان "كشف الهيئة القضائية لعمليات التزوير والتلاعب، سيدفع القوى السياسية والقوى الشعبية لزيادة الضغط من أجل اعادة عمليات العد والفرز اليدوي لكل المحطات، حتى تكشف عملية التزوير بشكل كامل وتبين احجام القوى السياسية الحقيقية وفق ارادة الشعب العراقي، لا وفق الاجندات الخارجية".

وفي السياق، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إن تحالفه قدّم الى المحكمة الاتحادية "أدلة" كافية لالغاء نتائج الانتخابات.

جاء ذلك خلال زيارة العامري الى رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي كلا على حدة في العاصمة بغداد لمناقشة التطورات السياسية وملف تزوير نتائج الانتخابات، بحسب بيان لمكتب العامري ورد لوكالة شفق نيوز.

واكد العامري والعبادي وعلاوي على "ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية".

من جانبه اوضح العامري وفقا للبيان ان "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات".

ولا زال المئات من أنصار تحالف الفتح والفصائل الشيعية مستمرين باعتصاماتهم أمام بوابتي المعلق والتخطيط في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على "التزوير" في الانتخابات.

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