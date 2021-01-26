تحالف الفتح يعلق بشأن وقوف جهات عراقية وراء هجمات طائرات مسيرة على السعودية

شفق نيوز/ علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، على وقوف جهات عراقية مسلحة وراء الهجمات العسكرية من خلال الطائرات المسيرة داخل الأراضي السعودية.

وقال القيادي في التحالف أبو ميثاق المساري، لوكالة شفق نيوز، انه "لابد ان يعي الجميع أن لا ضربات تنطلق من العراق تجاه أي دولة من دول الجوار سواء المملكة العربية السعودية أو غيرها".

وبين المساري؛ ان "هناك اجندات مشبوهة تدفع بهذا الطرح، ويريد جر جهات عراقية ذات طابع مميز في مقاومة المحتل، الى مستنقع وزاوية قتل، وحتى عمليات قصف السفارة الامريكية في بغداد تقف خلفها هذه الاجندات المشبوهة، التي تحاول وضع محور المقاومة تحت العقوبات وتحت نيران المحتل، وهذا اخطر من كل الحروب الذكية".

وأضاف القيادي في تحالف الفتح؛ ان "هناك مؤامرة كبيرة واستهداف كبير ويجب الدفع بالضد من هذه الاجندات المشبوهة"، مؤكدا ان "العراقيين لا يقصفون جيرانهم لا الفصائل ولا غيرها، وهكذا شائعات هدفها جعل الفصائل وقياداتها تحت طائلة النار والقتل".