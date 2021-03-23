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تحالف الفتح يعارض قرار إلغاء انتخابات الخارج: ذو بعد سياسي

Category: سیاسة

Date: 2021-03-23T11:22:17+0000
تحالف الفتح يعارض قرار إلغاء انتخابات الخارج: ذو بعد سياسي

شفق نيوز/ أعلن تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، رفضه لقرار مفوضية الانتخابات القاضي بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج.

قال القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، بحجة وجود عمليات تزوير في الانتخابات السابقة ليس مبرراً، فيمكن للمفوضية إلغاء أي مركز اقتراع تكون عليه شبهات أثناء عملية الاقتراع وليس الغاء كل الانتخابات في الخارج وحرمان العراقيين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري".

وبين البياتي ان "قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء تصويت عراقيي الخارج قرار غير دستوري، وغير ديمقراطي، وغير مستبعد أن يكون القرار ذو بعد سياسي من أجل استهداف اصوات قوى وشخصيات معينة لها ثقلها الجماهيري لدى الجالية العراقية".

وأضاف ان "على مفوضية الانتخابات التراجع عن هذا القرار غير المهني والدستور، والذي يتعارض مع كل الاطر الديمقراطية، فهذا الأمر يمس بحرية المواطنين ويمنع عن التعبير عن رأيهم في رسم خارطة العملية السياسية في بلادهم".

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