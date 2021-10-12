تحالف الفتح يرفض النتائج الأولية للانتخابات ويصفها بـ"غير الشفافة"

شفق نيوز/ أعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، يوم الثلاثاء، رفضه للنتائج الاولية للانتخابات العراقية التي اجريت أول أمس الاحد، واصفاً إياها بـ"غير الشفافية".

وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العملية الانتخابية كانت ناجحة من الناحية الأمنية ونقدم شكرنا للقوات الأمنية والجماهير العراقية التي شاركت بالانتخابات"، مبينا أن "بعض الجماهير لم تتمكن من الادلاء بأصواتها بسبب التعقيد والإجراءات في يوم التصويت".

وأضاف، أن "الجماهير التي خرجت بكثافة لتصوت لنا نقول لهم لن نتخلَ عنكم وسندافع عنكم ولقيادة الفتح موقف واحد ولم نتردد ولن نتراجع وسندافع عن أصوات الناخبين".

وتابع، "من حق جماهيرنا أن تعبر عن امتعاضها ورفضها للنتائج دون الخروج عن القانون"، موضحا أن "اعتراضنا على النتائج المعلنة ورفضنا لها ليس موجها لأي كتلة سياسية فائزة".

وقال أيضاً، "لدينا أدلة تثبت أن لدينا عددا من الأصوات يؤهلنا للفوز"، داعيا المفوضية الى "إعلان النتائج بشفافية وتقديم دلائل على عدم حجب أي أصوات".