تحالف الفتح يدعو لمحاكمة مستشار للكاظمي ويتوعد بـ"حساب عسير"

شفق نيوز/ دعا تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، يوم الثلاثاء، القضاء العراقي الى محاكمة مستشار لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متوعداً كل من تسول له نفسه المساس بالعراق وسيادته ومؤسساته بـ"حساب عسير".

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نطالب القضاء العراقي بمحاكمة المدعو "مهند نعيم" مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي على اعترافاته بتسجيل صوتي مسرب بأنه مكلف"بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية خاصة تستهدف كتل كبيرة معينة".

واضاف، البيان أن "تحالف الفتح سيحاسب حسابا عسيرا كل من تسول له نفسه المساس بالعراق وسيادته ومؤسساته الدستورية التي بنيت بدماء رجاله ، وستقف بالضد من كل من يحاول اسقاط العملية الديموقراطية في العراق".