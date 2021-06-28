تحالف الفتح رداً على قصف القائم: استمرار الحوار  مع امريكا مضيعة للوقت

شفق نيوز/ اعتبر تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الاثنين، القصف الامريكي الذي استهدف فصيلاً للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية "رداً على استعراض الحشد السبت الماضي"، فيما نبه الحكومة العراقية إلى أن استمرار الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة دون نتيحة "تسويف ومضيعة للوقت".

وقال التحالف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بمزيد من الحزن والاسى نودع اليوم كوكبة جديدة من ابنائنا الغيارى في الحشد الشعبي المرابطين على الحدود (منطقة القائم) دفاعاً عن المقدسات وذوداً عن كرامة وعزة وسيادة العراق نتيجة غارة غادرة نفذتها القوات الامريكية المحتلة"، مضيفاً أنه "بهذه العملية الجبانة تثبت القوات الامريكية مرة اخرى عدوانيتها للشعب العراقي ولابنائه في الحشد الشعبي الغيارى وبدون اي وجهة حق".

واعتبر البيان، أن القصف دليلاً على "الغضب الامريكي من الاستعراض الناجح الذي اقامه الحشد الشعبي وبحضور القائد العام للقوات المسلحة في الايام الاخيرة".

وأشار إلى أن "هذه الحادثة تثبت وبشكل جلي عبثية وجود القوات الامريكية وخطرها على امن واستقرار العراق، وتريد ان يبقى العراق مضطرباً وساحة للصراعات"، مشدداً على "الحكومة ان تلتزم بالمنهاج الحكومي الذي تم التصويت عليه في البرلمان كشرط من شروط منح الثقة للحكومة وان يتم اخراج القوات الاجنبية خصوصاً الامريكية فوراً وبدون مماطلة او تسويف".

وتابع قائلاً، "قد مر على تشكيل الحكومة اكثر من سنة وهي ترواح في مكانها في هذا الموضوع"، معتبراً أن "استمرار جلسات الحوار دون نتيجة امر عبثي ونعتبره تسويفاً ومضيعة للوقت".

وطالب التحالف، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بأن "يفتح تحقيقاً حول هذا الاستهداف الغادر لابناء الحشد وعلى وزارة الخارجية ادانة هذا العدوان"، وفق البيان.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ فجر اليوم، بأن قصف أمريكيا استهدف قطاعات تابعة لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت الحشد الشعبي مما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح عدد غير معلوم.