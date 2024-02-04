تحالف العيداني: لا اتفاق مع الاطار بشان تشكيل حكومة البصرة وكل الخيارات مفتوحة

شفق نيوز/ أكد تحالف تصميم، الذي يترأسه محافظ البصرة السابق اسعد العيداني، مساء اليوم الأحد، عدم الاتفاق مع الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة المحلية بمحافظة البصرة يوم غد الاثنين.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم شكر محمود، لوكالة شفق نيوز، ان "تحالف تصميم حتى اللحظة لم يتفق بشأن نهائي مع الإطار التنسيقي بشأن تشكيل حكومة البصرة المحلية، فإن الحوارات مستمرة دون أي انقطاع ما بين الطرفين".

وبين محمود؛ أن "كل الخيارات مفتوحة امام تحالف تصميم، بشأن تشكيل حكومة البصرة، فقد نمضي بذلك دون الاطار التنسيقي او مع الاطار، فهذا يعتمد على نتائج الحوارات والتي ممكن أن تتغير بأي لحظة، خاصة أن الساعات الأخيرة قبيل عقد الجلسة يوم غد الاثنين، ستكون حاسمة للاتفاق على تشكيل حكومة البصرة".

وأعلنت المتحدثة باسم "كتلة البصرة" ايمان المالكي، أمس الأول السبت، عن عدم عقد جلسة مجلس محافظة البصرة، للمرة الثانية، بسبب عدم حسم ملف توزيع المناصب.