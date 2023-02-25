تحالف العزم يناقش مع السوداني "خروقات" ديالى الأمنية ويعد المرحلة الحالية "فرصة" لتصحيح المسار

شفق نيوز/ ناقش تحالف العزم، يوم السبت، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "الخروقات" الأمنية في محافظة ديالى، وعدّ المرحلة الحالية "فرصة" لتصحيح المسار السياسي.

جاء ذلك خلال استقبال التحالف للسوداني في منزل القيادي في التحالف احمد الجبوري (ابو مازن)، وبحضور عدد من نواب وقيادات التحالف، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث اللقاء سبل التعاون في سبيل إنجاح برنامج حكومة السيد السوداني الذي صوّت عليه البرلمان. ‎

وأكد السامرائي خلال اللقاء ان "العملية السياسية بحاجة للمزيد من التفاهم والتشارك والعمل الدؤوب بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين كون هذه المرحلة تعد فرصة لتصحيح المسار السياسي في البلاد". ‎

وناقش الاجتماع الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدتها محافظة ديالى.

وشهدت ديالى خلال الأسبوع الماضي مجزرة دموية في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة واغتيالا لأشهر أطباء المحافظة في قلب مدينة بعقوبة.

واكدت النائبة عن محافظة ديالى نورس محمود العيسى، أمس الجمعة، جمع أكثر من 60 توقيعا لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمعالجة أمن ديالى وما تشهده من حوادث وخروقات أمنية مستمرة.