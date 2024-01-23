تحالف العزم يكشف: قرار الاتحادية المقبل يعيد "حركية" حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد

شفق نيوز/ كشف تحالف العزم، الذي يتزعمه مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، عن انتظار القوى السياسية قرار المحكمة الاتحادية حتى تحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد.

وقال القيادي في التحالف فارس الفارس، لوكالة شفق نيوز، ان "كل الأطراف السياسية تنتظر ما سيصدر من المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص قانونية جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأخيرة وبشان الشكاوى والطعون على مرشح حزب تقدم (شعلان الكريم) ما عليه من إشكاليات".

وبين الفارس ان "ما سيصدر من المحكمة الاتحادية سيكون خارطة طريق للقوى السياسية حتى تحسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، ولا يمكن عقد أي جلسة وترشيح أي شخصية دون صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة امامها".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) تسلمت، في 14 كانون الثاني 2024، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وأقام الدعوى كل من النائب يوسف الكلابي والنائب فالح الخزعلي.

وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، في 13 كانون الثاني 2024، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً.

ولاحقاً، رفع مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الملغاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية، بعد مشاجرة بين النواب.