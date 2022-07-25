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تحالف العزم يعلن دعمه وتأييده لترشيح السوداني ويعده "الخيار الأمثل"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-25T14:33:21+0000
تحالف العزم يعلن دعمه وتأييده لترشيح السوداني ويعده "الخيار الأمثل"

شفق نيوز/ أعلن تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، يوم الإثنين، دعمه وتأييده لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة وعدّه "الخيار الأمثل".

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تابع القرار الذي اتخذتـه قـوى الإطـار التنسيقي باختيار مـحمد شياع السـوداني لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن دعمه وتأييده لـهـذا الترشيح". وأضاف، "نجد في شخصية السوداني المتزنة والوطنية والنزيهة الخيار الأمثـل لـهـذه المرحلـة الصعبـة والحساسـة من تاريخ الوطن".

وجدد تحالف العزم التزامه بالخيارات الوطنيـة التـي تراعي ظروف المرحلـة وتعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي في الحرية والسيادة والعيش الكريـم وتقديـم الخدمات ومراعاة الظروف الخاصـة التـي تمـر بـهـا المناطق المحررة وضمان التوازن والشراكة الحقيقية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، موضحاً أن اختياره جاء خلال اجتماع و"بأجواء إيجابية".

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

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