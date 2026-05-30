تحالف العزم: وزارتا التخطيط والثقافة استحقاقنا وسنقدم مرشحينا بعد العيد

شفق نيوز- بغداد

أكد القيادي في تحالف العزم غانم العيفان، يوم السبت، أن وزارتي التخطيط والثقافة من حصة التحالف، مشيراً إلى أن التحالف سيقدم أسماء مرشحيه للوزارتين بعد عطلة عيد الأضحى.

وقال العيفان لوكالة شفق نيوز إن "تحالف العزم داعم للحكومة، ولا يختصر هذا الدعم على اسم معين، وإنما هناك الكثير من الأسماء والطاقات داخل التحالف يمكن ترشيحها للحقائب الوزارية الشاغرة"، مبيناً أن "تغيير أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، وارد جداً".

وتابع: "نحن بانتظار ما يخرج من الاتفاقيات السياسية بعد عطلة العيد، وبعدها سيقدم تحالف العزم أسماء جديدة من المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة".

وبين العيفان أن "وزارتي التخطيط والثقافة من استحقاق تحالف العزم، وأن التحالف سيقدم أسماء المرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء بعد خروج إشعار من قيادة الإطار التنسيقي، لعقد جلسة قادمة لاستكمال التصويت على الوزارات الشاغرة".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، يوم الخميس (14 أيار الجاري)، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ التصويت على 9 وزارات متبقية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء استمرار الخلافات السياسية حول تقاسم الحقائب، وسط تقارير تتحدث عن تحذيرات دولية من إشراك فصائل مسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وقبل أيام. أكد رئيس تحالف "تصميم" عامر الفايز، أن استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي سيكون بعد عطلة العيد، إما عبر جلسة طارئة أو بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب.

وقال الفايز لوكالة شفق نيوز، إن القوى والكتل السياسية تعقد اجتماعات داخلية لمناقشة الأسماء المرشحة لشغل المناصب المتبقية ضمن استحقاق الكتل، مبيناً أن جلسة التصويت على المرشحين قد تُعقد في جلسة طارئة يدعو إليها مجلس النواب خلال العطلة التشريعية.