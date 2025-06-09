تحالف العزم في كركوك ينفي انضمام العاصي والجبوري لصفوفه

شفق نيوز/ نفت قيادة تحالف العزم في محافظة كركوك، يوم الإثنين، انضمام عضوين من مجلس المحافظة إلى صفوف التحالف.

وقال رئيس تحالف العزم في كركوك، أحمد الغرب، في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، إن "الأنباء المتداولة بشأن انضمام كل من الشيخ ظاهر أنور العاصي العبيدي ورعد صالح الجبوري إلى تحالف العزم غير صحيحة، ونؤكد عدم صدور أي موقف رسمي منهم بهذا الخصوص".

وأضاف: "في الوقت ذاته نرحب بموقفهم السابق والمعلن والمتمثل في مقاطعة جلسات مجلس محافظة كركوك، ونعتبره موقفًا مسؤولًا يُراعي مصلحة المكون العربي والعملية السياسية في المحافظة".

وأكد الغرب أن "تحالف العزم يُهيب بجميع وسائل الإعلام وصفحات التواصل إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أو تداول الأخبار، خصوصًا في الملفات الحساسة التي تمس التوازن السياسي في محافظة كركوك".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات تفيد بـ"انسحاب" كل من العاصي والجبوري من حزب تقدم الذي ينتميان إليه، و"انفصالهما عن المكون العربي" في كركوك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية المحلية.