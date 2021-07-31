تحالف العامري يهاجم "مفاوضات واشنطن": الجانب العراقي كان خجولاً

شفق نيوز/ هاجم النائب عن كتلة الفتح فالح الخزعلي، يوم السبت، المفاوضات بين الجانبين العراقي والامريكي التي جرت في واشنطن، مشيراً الى أنها لم ترتقِ الى مستوى الطموح.

وقال الخزعلي لوكالة شفق نيوز، إن "المفاوض العراقي لم يرتقِ لمستوى الطموح وهو خجول"، داعياً الحكومة الى ان "تكون اكثر جدية وواقعية". واشار الخزعلي الى "الحرص على تطبيق القرار البرلماني الخاص بإخراج القوات الامريكية من العراق".

وتابع، أنه "لا مبرر لتواجد القوات الاجنبية بوجود اكثر من مليون عنصر امني عراقي موزعين بين مختلف التشكيلات".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين الماضي أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري.

ويوجد في الوقت الراهن 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم الدولة الإسلامية.

وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وليس من المتوقع أن يكون لهذا التحول تأثير كبير لأن الولايات المتحدة بدأت تركز بالفعل على تدريب القوات العراقية.