تحالف العامري يهاجم رئاسة البرلمان: لم تدرج القوانين المهمة في الجلسات وتعمل بعشوائية

شفق نيوز / انتقد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب لعدم طرحها القوانين المهمة في جلسات مجلس النواب، فيما وصفت ادراج القوانين بأنه "عشوائي" ويتسبب بامتعاض نيابي.

وقال النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "جدول أعمال مجلس النواب غير كافٍ لعدم احتوائه على القوانين المهمة، وكان هناك أمل بطرح هذه القوانين، لكن للاسف رئاسة مجلس النواب لم تزود أعضاء المجلس بجدول الأعمال إلا قبل ساعات من انعقاد الجلسة".

وأضاف الكاظمي أن "هناك قوانين اكثر أهمية تخدم المواطن العراقي وعليه نطالب رئاسة البرلمان بإعادة جميع القوانين التي أرسلت من الحكومة السابقة بغية دراستها من قبل الحكومة الحالية".

وتابع النائب عن تحالف الفتح أن "هناك امتعاضاً نيابياً من طريقة إدارة الجلسات فضلا عن إدراج القوانين بشكل عشوائي دون اطلاع الأعضاء عليها مسبقاً".

وجاء ضمن جدول اعمال جلسة اليوم التي انتقدها الكاظمي، التصويت على قرار تمديد إعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك، والقراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (13) لسنة (2013)، كما تضمن القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، فضلا عن مناقشات عامة للنواب.