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تحالف العامري يكشف عن مساعٍ لإرجاء الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-15T09:36:13+0000
تحالف العامري يكشف عن مساعٍ لإرجاء الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، عن سعي اطراف سياسية إلى إرجاء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك اطرافا تسعى وتعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، الى شهر نيسان 2022، رغم عدم وجود مبررات لهذا التأجيل".

وبين الكاظمي ان "مفوضية الانتخابات اكملت كافة الاستعدادات لاجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المعلن"، مضيفا أن "الشهرين المتبقيين على موعد الانتخابات المبكرة، كافيان للكتل السياسية لانهاء استعدادات للتنافس الانتخابي".

وأشار إلى أن "بعض الاطراف السياسية المنسحبة من الانتخابات البرلمانية المبكرة، ليست مؤثرة، وهي ادركت خسارتها ولهذا اعلنت الخسارة مبكراً، من خلال انسحابها وعدم خوض التنافس الانتخابي".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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