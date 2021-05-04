سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحالف العامري يكشف عن طعن جديد بإلغاء مجالس المحافظات ويعد نتيجته "فاصلة"

Category: سیاسة

Date: 2021-05-04T09:47:15+0000
تحالف العامري يكشف عن طعن جديد بإلغاء مجالس المحافظات ويعد نتيجته "فاصلة"

شفق نيوز/ أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، وجود طعن بإلغاء عمل مجالس المحافظات، مشيرا الى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا به سيكون فاصلاً.

وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ، لوكالة شفق نيوز، ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قراراً بخصوص مجالس المحافظات، وفق دعوى قدمها (باسم خشان) في سنة 2018، تخص صلاحية مجلس النواب بتشريع مادة تستمر مجالس المحافظات والاقضية بعملها".

وبين البطيخ ان "هناك دعوى طعن مقدمة من أجل الغاء قانون 27، الذي اوقف عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب، والمحكمة الاتحادية حددت موعد لحسم هذه الدعوى يوم 25 من الشهر الحالي، وقرار المحكمة الاتحادية المرتقب، سيكون هو الفاصل في قضية عودة عمل مجالس المحافظات من عدمه".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا أول أمس الاحد بعدم دستورية المادة ١٤ / اولاً من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وقال اعلام مجلس القضاء إن المحكمة اصدرت قراراً بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ في ٢٠٢١/٥/٢ والخاصة بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولاً من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.

related

تحالف العامري يفصح عن رسالة يحملها ظريف لدول الخليج عبر العراق

Date: 2020-07-19 12:13:46
تحالف العامري يفصح عن رسالة يحملها ظريف لدول الخليج عبر العراق

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالطعون في قرار حل مجالس المحافظات

Date: 2021-04-19 12:19:24
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالطعون في قرار حل مجالس المحافظات

تحالف العامري يعلن اتفاقاً على تقليل القروض الخارجية

Date: 2021-03-31 12:20:02
تحالف العامري يعلن اتفاقاً على تقليل القروض الخارجية

أعلى سلطة قضائية في العراق ترد على الطعون المقدمة من مجالس المحافظات

Date: 2019-12-19 09:46:21
أعلى سلطة قضائية في العراق ترد على الطعون المقدمة من مجالس المحافظات

تحالف العامري يفصح عن انفراجة سياسية تقود لتسريع الانتخابات المبكرة بالعراق

Date: 2020-08-19 08:49:12
تحالف العامري يفصح عن انفراجة سياسية تقود لتسريع الانتخابات المبكرة بالعراق

الاتحادية العليا تؤجل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات

Date: 2021-04-29 09:32:03
الاتحادية العليا تؤجل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات

تحالف العامري يعلق على الطعن بقانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية

Date: 2021-04-20 14:01:37
تحالف العامري يعلق على الطعن بقانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية

تحالف الصدر يتبنى نظام "الاغلبية السياسية" بالانتخابات و"الفتح" يجمع تواقيع لتغيير الدستور العراقي

Date: 2019-06-11 13:28:03
تحالف الصدر يتبنى نظام "الاغلبية السياسية" بالانتخابات و"الفتح" يجمع تواقيع لتغيير الدستور العراقي