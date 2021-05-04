تحالف العامري يكشف عن طعن جديد بإلغاء مجالس المحافظات ويعد نتيجته "فاصلة"

شفق نيوز/ أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، وجود طعن بإلغاء عمل مجالس المحافظات، مشيرا الى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا به سيكون فاصلاً.

وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ، لوكالة شفق نيوز، ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قراراً بخصوص مجالس المحافظات، وفق دعوى قدمها (باسم خشان) في سنة 2018، تخص صلاحية مجلس النواب بتشريع مادة تستمر مجالس المحافظات والاقضية بعملها".

وبين البطيخ ان "هناك دعوى طعن مقدمة من أجل الغاء قانون 27، الذي اوقف عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب، والمحكمة الاتحادية حددت موعد لحسم هذه الدعوى يوم 25 من الشهر الحالي، وقرار المحكمة الاتحادية المرتقب، سيكون هو الفاصل في قضية عودة عمل مجالس المحافظات من عدمه".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا أول أمس الاحد بعدم دستورية المادة ١٤ / اولاً من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وقال اعلام مجلس القضاء إن المحكمة اصدرت قراراً بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ في ٢٠٢١/٥/٢ والخاصة بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولاً من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.