تحالف العامري يكشف عن "طريقة" تغير نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الأحد، عن الطريقة التي ستغير نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في التحالف عدي شعلان، لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، سوف تتغير من خلال اعادة العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع، فهذا الأمر سوف يكشف حجم التلاعب والتزوير الذي حصل في العملية الانتخابية".

وأكد شعلان ان "المطالبات السياسية والشعبية لن تتراجع الا من خلال تنفيذ المطلب الاساسي، خصوصاً مع وجود الاعتصامات الشعبية في العاصمة بغداد، وهذا المطلب يتركز باعادة العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع".

وتابع، "لهذا السبب ترفض بعض الاطراف هذا المطلب حتى لا تكشف مؤامرة التزوير".

وكان تحالف الفتح الذي يضم غالبية الفصائل الشيعية المسلحة بالعراق، قد أعلن رفضه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما يواصل أنصاره المعتصمين عند بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، التلويح بالتصعيد ما لم تتبع المفوضية آلية العد اليدوي لمحطات الاقتراع.

ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية فقد حصد تحالف الفتح 14 مقعدا، فيما كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعدا.

يذكر أن تحالف الفتح شارك في الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الجاري بـ61 مرشحاً مقسماً على 60 دائرة انتخابية وتتوزع على 15 محافظة عراقية.