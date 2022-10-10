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تحالف العامري يكشف عن "ضغوط دولية" للإسراع بتشكيل الحكومة واستقرار أوضاع العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-10-10T09:55:44+0000
تحالف العامري يكشف عن "ضغوط دولية" للإسراع بتشكيل الحكومة واستقرار أوضاع العراق

شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، يوم الإثنين، عن "ضغوط دولية" للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وإرساء الاستقرار في البلاد.

وقال النائب عن الفتح معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك دعوات وضغوطاً دولية بضرورة استقرار الأوضاع في العراق، والمضي بتشكيل الحكومة".

وعلّل الكاظمي تلك الضغوط بأن "العراق يعد مصدراً أساسياً للطاقة بتصديره 3,5 ملايين برميل نفط يوميا خصوصاً وأن العالم مقبل على فصل الشتاء".

ويصادف اليوم الاثنين 10 - 10 مرور سنة كاملة على إجراء انتخابات تشرين المبكرة، والتي لم تثمر حتى الآن عن تشكيل حكومة بسبب صراع الكتل السياسية.

وشهدت الأشهر الاولى بعد إجراء الانتخابات في تشرين الاول 2021، اعتصامات مفتوحة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، انتهت بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، في حين أخفقت الكتلة الصدرية التي فازت بتلك الانتخابات بتشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية"، وهو ما دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الانسحاب من البرلمان.

وبعد نحو 10 اشهر من الانتخابات اعتصم انصار التيار الصدري في مبنى البرلمان لأكثر من شهر احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وبعدها اقتحموا القصر الجمهوري ما فجّر اشتباكات دامية بين سرايا السلاح الجناح العسكري للتيار والقوات الامنية داخل المنطقة الخضراء.

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