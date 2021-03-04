تحالف العامري يغرد خارج سرب الفصائل ويصف زيارة البابا بـ"التاريخية"

شفق نيوز/ وصف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الخميس، زيارة بابا الفاتيكان بـ"التاريخية"، فيما أشاد بدور البابا فرنسيس في "بناء التسويات".

وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، دعا يوم الأربعاء، في منشور له إلى "عدم التفاؤل كثيراً بزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، مبديا شكوكه في ما "يحاك في مدينة أور بواجهة حوار الأديان، وسبب اختيار هذا المكان وهذا التوقيت"، على حد وصفه.

وقال تحالف الفتح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان هذه الزيارة التاريخية ستكون فرصة وطنية سانحة لتأصيل وحدة النوع الإنساني الذي اجتهد الأنبياء والمفكرون والمصلحون في المسيحية والإسلام من أجل بنائه وترشيده وهديه مثلما ستكون محطة انسانية مفتوحة على الخير والاستقرار والسلام بعد ويلات الحروب وجرائم المجموعات الارهابية المسلحة التي استهدفت المسيحيين في فضاء عيشهم المشترك مثلما استهدفت المسلمين وباقي الديانات على اختلاف تياراتهم الاجتماعية ومشاربهم الإنسانية.

واضاف البيان ان بابا الفاتيكان شخصية روحية نقدر مكانتها ونبجل دورها في بناء التسويات الاجتماعية الكبرى على قاعدة بناء واقع إنساني خال من الحروب ولغة الدم وسيجد في العراق مهد الحضارات والرسالات والانبياء والصالحين كل المحبة والتقدير وفي فقهاء الإسلام الذين سيلتقي بهم خلال زيارته للعراق هذا الفهم الرسالي والسماوي العالي لمعنى المشتركات العقائدية بيننا وبين العالم المسيحي.

وأكد أن بابا الفاتيكان سيجد الوحدة العراقية العظيمة مسلمين ومسيحيين وجميع الطوائف والمذاهب والمكونات وهي تتحرك على دروب الانتصار التاريخي الكبير الذي تحقق في مواجهة داعش وسيلمس في المناطق التي سيزورها علاقة العراقيين بأرضهم وكيف يمكن تحويل الهزيمة الى انتصار وإسقاط الخلافة الداعشية المتطرفة بقيم التعاون والتعاضد والمشاركة.