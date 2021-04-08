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تحالف العامري يعلن موقفه من جولة الحوار الاستراتيجي

Category: سیاسة

Date: 2021-04-08T19:55:42+0000
تحالف العامري يعلن موقفه من جولة الحوار الاستراتيجي

شفق نيوز/ أعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الخميس، موقفه من جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نشد على يد المحاور العراقي في تحويل مهمة قوات التحالف الدولي من مهمة قتالية إلى مهمة تدريبية استشارية، ونعدّها خطوة إيجابية في تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وعودة الاستقرار لكل ربوع الوطن"،

وأضاف، أن "هذا يتطلب الإسراع بتشكيل اللجنة الفنية المختصة ووضع جداول زمنية واضحة وقصيرة الأمد لانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق بأسرع وقت ممكن".

كما طالب تحالف العامري "بإعادة السيطرة على القواعد الجوية العراقية خصوصاً حرير (أربيل) وعين الأسد(الأنبار) من قبل القوات الأمنية العراقية، وبسط السيطرة على الأجواء العراقية بشكل كامل". 

ويأتي هذا الموقف بعد يوم واحد من إعلان واشنطن وبغداد، في بيان مشترك، اتفاقهما على تحول دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق إلى "استشاري تدريبي".

كما اتفق الجانبان، خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، على انسحاب "القوات القتالية"، وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان في "محادثات فنية مقبلة".

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتعرض المواقع التي تشغلها القوات الأجنبية إلى هجمات متكررة بالصواريخ.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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