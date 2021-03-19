تحالف العامري يعلن مقترحات جديدة بقانون الموازنة ويسجل ملاحظاته على حصة الإقليم

شفق نيوز/ اعلن نواب من تحالف الفتح، عن مقترحات جديدة تتضمن اضافة تخصيصات الى مشروع قانون الموازنة العامة 2021 قبل جلسة التصويت المقرر عقدهـا اليوم الجمعة .

وقال النائب عن التحالف فالح الخزعلي ، في مؤتمر صحفي مشترك، إن "هناك عدة ملاحظات مهمة يجب مراعاتها في الموازنة ، مبينا ان" هناك 300 الف من موظفي العقود في وزارة الدولة والمحاضرين والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والتزامات الدولة في اكمال اكثر من 6 الاف مشروع ".

واضاف ، " نحن ماضون في ادراجها ومنها سعر الصرف والضغط على الحكومة لاعادة سعر الصرف ، وهناك ملاحظات حول استحقاقات اقليم كوردستان "، معبرا عن رأيه بأنه "ليس من الانصاف ان محافظة البصرة تصدر 3 ملايين برميل من النفط يوميا وتعطى الى المالية ، والاقليم يصدر اكثر من 500 الف برميل ويسلم 250 الف برميل فقط ".

واكد " هناك اكثر من 20 معبرا ومنفذا حدوديا في الاقليم لدخول البضائع خارج الضوابط"، مضيفا " لا توجد قاعدة بيانات لموظفي الاقليم ومن ضمنهم البيشمركة والاسايش فضلا عن معلومات بوجود اكثر من ثلاثة الاف موظف فضائي في اقليم كردستان"، حسب تعبيره

وقال الخزعلي ، " توصلنا الى انصاف العقود في الحشد الشعبي والعقود في وزارة الكهرباء ومتابعين لملف المحاضرين وملف السجناء والشهداء "، مبينا هناك 600 الف جريح و400 الف شهيد في العراق من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ومكافحة الارهاب وغيرهم ، مشددا على ضرورة " مراعاة اموال الدولة واهمها المادة 38 التي تجيز خصخصة قطاعات الدولة الخدمية ومنها المحطة الكهربائية يجب ان تحذف ومنع بيع اصول الدولة الثابتة".

من جهته قال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن نوابا من كتل سياسية مختلفة يطالبون رئاسة مجلس النواب باطلاعهم على النسخـة النهائية الاخيرة من مشروع قانون الموازنة العامة ودراستهـا لمدة 48 ساعـة قبل عرضهـا في جلسة التصويت.