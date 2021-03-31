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تحالف العامري يعلن اتفاقاً على تقليل القروض الخارجية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-31T12:20:02+0000
تحالف العامري يعلن اتفاقاً على تقليل القروض الخارجية

شفق نيوز/ أعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، يوم الاربعاء، عن اتفاق مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي على تقليل القروض الخارجية.

وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قيادة تحالف الفتح وخلال اجتماع يوم أمس قدمت عرضا كاملا للقروض الخارجية في مشروع قانون الموازنة، فقد تم رصد ما يقارب 40% من هذه القروض ضرورة لقطعات مهمة ولمشاريع استثمارية للكهرباء ومشاريع بنى تحتية مهمة للمحافظات".

واضاف أنه "تم تقليل القروض الخارجية بالاتفاق مع اللجنة المالية من 7،5 مليار الى 3،2 مليار دولار، وتم ضمان حقوق المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، وهذا الأمر كان عليه لغط وهو قرار برلماني ملزم اتخذ في سنة 2019، وتضمن التصويت على اعادة المفسوخة عقودهم في الحشد اسوة بالداخلية والدفاع، حيث تمت اعادة 150 الف عنصر ما بين الداخلية والدفاع".

وتابع الموسوي أن "إعادة 30 من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي تمت تضمينه في موازنة 2021". وفيما يتعلق في الضمان السيادي، قال الموسوي إنه "تم رصد، مخالفات كبيرة بهذا الضمان، فتقديم اي ضمانات لمشاريع الطاقة مخالفة جديدة، ولهذا ذهبنا باعتماد ضمان الدفع لمشاريع الطاقة حال وصول المنتج الى وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على هذه الفقرة".

واشار الى "الاتفاق على انصاف الرعاية الاجتماعية من خلال اضافة 75 الف دينار لكل عائلة وزيادة مستحقات الفلاحين من اضافة 50 الف دينار مقابل كل طن حنطة وشعير".

واكد النائب عن الفتح "نحن مصرين اليوم على تمرير الموازنة، وهناك قضايا خلافية في موازنة 2021".

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