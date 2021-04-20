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تحالف العامري يعلق على الطعن بقانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-04-20T14:01:37+0000
تحالف العامري يعلق على الطعن بقانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ علق النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، على تقديم طعن بقانون الانتخابات الجديد، لدى المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز ان "قبول المحكمة الاتحادية العليا، بالطعن المقدم لها بقانون الانتخابات البرلمانية الجديد، سيكون له تأثير على موعد الانتخابات المبكرة، لكن رفض هذا الطعن لا يؤثر على موعد المبكرة، ويبقى القرار الأخير بيد المحكمة، فهي من تقرر ذلك، وقرارتها ملزمة للجميع وغير قابلة للطعن".

وبين ان "تقديم هذا الطعن تقف خلفه جهات وشخصيات سياسية، فهذه الاطراف تحاول بكل الطرق عرقلة اجراء الانتخابات المبكرة، ولهذا هي قدمت هذا الطعن لهذا الهدف"، مردفا بالقول إن تلك الجهات والشخصيات "ستعمل على كل شيء من أجل ابقاء الوضع على ما هو عليه من أجل مصالح شخصية وحزبية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت يوم الأحد 18 من شهر نيسان الجاري أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، هو موعد حتمي لا رجعة عنه.

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