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تحالف العامري يضع شروطاً للموافقة على استئناف "الحوار الاستراتيجي"

Category: سیاسة

Date: 2021-03-24T13:25:56+0000
تحالف العامري يضع شروطاً للموافقة على استئناف "الحوار الاستراتيجي"

شفق نيوز/ أعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بالحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن، لكنه وضع عدة شروط للموافقة عليه.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إننا "نرحب باي حوار، كما يجب ان يكون الهدف الاساسي من الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن، هو تطبيق قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الامريكية من العراق، ولهذا نحن مع الحوار الاستراتيجي، ونحن مع بناء علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية وبناء علاقة قائمة على احترام سيادة العراق".

وبين الفتلاوي ان "كقوى سياسية وكمجلس نواب سوف تراقب ونتابع الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن ونتائجه، وهذا الحوار يجب ان يكون من أجل سيادة واستقلال العراق ومنع اي تدخلات خارجية امريكية او غيرها في الشؤون الداخلية، وهذا اهم النقاط التي يجب ان يعمل عليها المفاوض العراقي".

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الثلاثاء، ان العراق والولايات المتحدة سيعقدان حواراً استراتيجياً في نيسان المقبل.

وحتى الآن، عقدت جلستان من المحادثات الاستراتيجية، في يونيو وأغسطس، ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال قبيل المحادثات تواجد القوات الأميركية في البلاد والأزمة الاقتصادية الطاحنة في العراق.

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