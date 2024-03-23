"تحالف العامري" يسعى لتشكيل تحالفات جديدة في محافظتين لحماية الحكومتين المحليتين

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن وجود حراك سياسي في محافظتي ذي قار وميسان لتشكيل تحالفين سياسيين يقودان العمل في مجلسي المحافظتين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حراكا سياسيا خلف الكواليس يشهده مجلسي محافظتي ذي قار وميسان لغرض تشكيل تحالفين سياسيين في مجلسي المحافظتين يتولى زمام المبادرة خلال المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن "رئاسة التحالفين ستكون من حصة تحالف نبني، اضافة الى انه يضم أجزاء من دولة القانون، وأعضاء منفردين من الكتل الفائزة في مجلسي المحافظتين".

وبين المصدر، أن "أولى مهام التحالفين القادمين سيكون توزيع اللجان الرئيسة داخل مجلس المحافظتين بين أعضائهم"، مؤكدا أن "الإعلان عن التحالفين سيكون هذا الاسبوع".

واكد المصدر، ان "المرحلة المقبلة في المحافظتين ستشهد استجواب مسؤولين محليين متهمين بالتقصير في إدارة عمل دوائرهم واعفاءهم من مناصبهم".