تحالف العامري يستغرب احالة مشروع الفاو الى دايو ويتوعد بـ"خطوات صارمة"

شفق نيوز/ اعرب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الاربعاء، استغرابه من احالة مشروع ميناء الفاو الى شركة "دايوو" الكورية بدلاً من الصينية، فيما توعد من يعرقل المشروع "بخطوات صارمة".

وقال التحالف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نعرب عن استغرابنا من إحالة مشروع ميناء الفاو إلى الشركة الكورية رغم الأزمة المالية الحادة التي وصلت إلى تلكؤ الحكومة في دفع رواتب الموظفين، وفي ظل وجود شركات كبرى أعلنت استعدادها لتنفيذ المشروع وبطريقة الاستثمار تنفيذا وتشغيلا ( bot )، مما يثير الشك بوجود إرادات مشبوهة للحيلولة دون تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي للعراق".

وأضاف البيان أن "عرض الشركة الكورية يتضمن تنفيذ جزء من المشروع وبمبلغ يتجاوز المليارين وستمائة وخمسين مليون دولار وبمدة أربع سنوات دون تشغيله، والذي يحتاج إلى التعاقد مع شركة أخرى بطريقة التشغيل المشترك"، معتبراً أن "ميناء الفاو لن يرى النور قبل ستة سنوات كحد أدنى في حال توفر الظروف الطبيعية والتخصيصات المالية اللازمة، في الوقت الذي يهمل فيه عروض من أكبر الشركات أو ائتلاف الشركات العالمية لتنفيذ المشروع كاملاً وتشغيله خلال سنتين وبطريقة الاستثمار".

وتابع البيان، "نحن في تحالف الفتح سنتخذ كافة الخطوات الصارمة والإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من عرقل ويعرقل تنفيذ هذا المشروع بما يحقق سرعة الإنجاز وعدم هدر المزيد من الوقت والمال".

أعلن وزير النقل العراقي، يوم امس الثلاثاء، الاتفاق مع الشركة الكورية لتنفيذ ميناء الفاو، مشيراً الى أن المباشرة ستكون في الايام القليلة القادمة.