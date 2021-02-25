تحالف العامري يرسم ملامح الحكومة العراقية المقبلة: ينبغي أن تكون من "الصقور"

شفق نيوز/ رأى تحالف "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري يوم الخميس أن شكل الحكومة الاتحادية المقبلة التي ستفرزها نتائج الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نهاية العام الحالي "ينبغي أن تكون من السياسيين الصقور".

وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المقبلة، التي تشكل بعد الانتخابات المبكرة، يجب تكون حكومة السياسيين الصقور، ويكون على رأسها شخصية سياسية لها ثقلها السياسي والشعبي"، مردفا بالقول إن "التشكيلة الوزارية المقبلة يتعين أن تكون من الخط السياسي الأول".

واعتبر أن "التكنوقراط، طيلة الفترة الماضية، أثبتوا فشلهم، وحتى الوزارات، التي تسلموها زادت فيها عمليات الفساد مع سوء الادارة، بسبب ان الوزير يكون ضعيفا ولا يستطيع مقاومة الضغوطات والابتزاز السياسي، ولهذا فإن الحكومة المقبلة، ينبغي أن تكون مشكلة من قبل السياسيين الصقور، حتى تستطيع فعل شيء على أرض الواقع".

وكان مجلس الوزراء قد صوّت بالاجماع في جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء 19 من شهر كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قد اعلن العام الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى إعلان الكاظمي موعد الانتخابات في حينها ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.