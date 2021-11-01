تحالف العامري يحذر من "تذويب" الحشد ويطالب القوى الفائزة بتطمينات

شفق نيوز / أكد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الاثنين، تمسكه ببقاء هيئة الحشد الشعبي وعدم حلها أو دمجها بالوزارات الأمنية، فيما حثّ القوى السياسية الفائزة بالانتخابات اعطاء تطمينات لبقاء الحشد الشعبي في المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف، أحمد الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "الخروج من الاشتداد السياسي يتطلب حل الأزمة وتكثيف الجهود وتقديم تنازلات من قبل الكتل لغرض المضي بالعملية السياسية، على اعتبار أن العراق لا يتحمل المزيد من المشكلات السياسية وتأثيرها على البلاد".

وطالب الكناني، الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، بـ"اعطاء تطمينات للقوى السياسية الأخرى، لأن بعضها تتحدث عن محاولات حل أو دمج الحشد الشعبي، ونحن لا نريد الدخول بمشكلات جديدة".

وتابع "على الكتل السياسية الفائزة تعني مسؤوليتها وأهمية الوضع وإعطاء تطمينات للكتل الأخرى من أجل الحفاظ على الوضع الحالي ونحن بأمس الحاجة لبقاء الحشد الشعبي، على اعتبار أن الوضع الأمني غير مستقر في الكثير من المناطق وآخرها الحادثة الأخيرة في محافظة ديالى".

ومخطط دمج قوات الحشد الشعبي بالقوات المسلحة العراقية، ليس وليد اللحظة، وكان آخر مرة أثير عبر وسائل الإعلام، عندما أعلن عنه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إلا أنه سرعان ما قوبل برفض شديد من قبل قادة الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد، حتى تم تمييعه.