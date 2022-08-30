سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحالف العامري يثمن موقف الصدر: يجب تنفيذ مطالبه وتكييفها قانونياً

Category: سیاسة

Date: 2022-08-30T10:36:11+0000
تحالف العامري يثمن موقف الصدر: يجب تنفيذ مطالبه وتكييفها قانونياً

شفق نيوز/ ثمن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقف رجل الدين البارز مقتدى الصدر في انهاء مظاهر العنف وسحب انصاره من المنطقة الخضراء، داعيا الحكومة وقوى الاطار التنسيقي للتعاون مع التيار الصدري لتنفيذ مطالب الأخير في شكل قانوني بعيدا عن العنف أو القوة.

وقال النائب مختار الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان "موقف الصدر في نزع فتيل الازمة اثبت ولاءه وحرصه على العراق الى جانب انه اجهض الفتنة الخارجية التي كادت تعصف بالبلاد".

ودعا الموسوي "أطراف الإطار التنسيقي الى التعاون مع حكومة تصريف الأعمال والتيار الصدري لتنفيذ المطالب وفقا للدستور  والقانون  والتي هي جزء من المطالب المعقولة الصدريين في حل البرلمان وإنقاذ البلاد من الفتنة الخارجية التي كادت تدخل البلاد في صراع شيعي - شيعي".

واردف ان "الكرة الان في ملعب الاطار والحكومة وكلاهما يجب أن يبادر بالرد الجميل للصدر الذي أوعز لاتباعه بالانسحاب وإفشال المؤامرة وعدم تهميش التيار في أي توجه مستقبلي، المفترض ان يكون بتخطيط وتنفيذ عراقي بحت".

وأضاف ان "على الاطراف والقوى السياسية التي وقفت موقف المتفرج ولم تبادر لحلحلة الأزمة واحتوائها كما فعل الاخوة الكورد (في اشارة الى مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني)، اذا لو تفاقمت الأزمة لتضرر الجميع دونما استثناء نحتاج الى وقفة حقيقية".

وكان زعيم التيار الصدري وجه بانسحاب أنصاره من الخضراء وإنهاء المظاهر المسلحة وهدد في خطاب له بالتبرؤ من التيار إن لم يلتزموا بتوجيهاته.

related

العامري يدعو إلى التهدئة: لاحل بين الاخوة إلا بالحوار

Date: 2022-08-29 19:26:19
العامري يدعو إلى التهدئة: لاحل بين الاخوة إلا بالحوار

إئتلاف العامري يعلن انضمام الصدر لمعسكر "الكاظمي"

Date: 2020-04-06 16:30:18
إئتلاف العامري يعلن انضمام الصدر لمعسكر "الكاظمي"

بعد الحديث عن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة.. العامري يضع شرطاً ثلاثياً ويهدد بالانضمام للصدر

Date: 2022-07-05 18:18:44
بعد الحديث عن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة.. العامري يضع شرطاً ثلاثياً ويهدد بالانضمام للصدر

الصدر يدعو العامري للتعاون بسحب الثقة عن عبد المهدي

Date: 2019-10-29 18:55:34
الصدر يدعو العامري للتعاون بسحب الثقة عن عبد المهدي

صحيفة مقربة من حزب الله تتهم الرئيس العراقي بالعمل على اطاحة عبدالمهدي

Date: 2019-11-06 16:52:38
صحيفة مقربة من حزب الله تتهم الرئيس العراقي بالعمل على اطاحة عبدالمهدي

في الأمتار الأخيرة.. الإطار يدفع الصدر لـ"حكومة تسوية" تحتمل ابعاد المالكي

Date: 2022-01-16 21:19:55
في الأمتار الأخيرة.. الإطار يدفع الصدر لـ"حكومة تسوية" تحتمل ابعاد المالكي

العامري يصدر اول تعليق على طلب الصدر لازاحة عبدالمهدي

Date: 2019-10-29 22:43:47
العامري يصدر اول تعليق على طلب الصدر لازاحة عبدالمهدي

على وقع "تسجيلات المالكي".. مقتدى الصدر لهادي العامري: كن رئيساً للحكومة الجديدة والتيار سيدعمك

Date: 2022-07-19 07:13:08
على وقع "تسجيلات المالكي".. مقتدى الصدر لهادي العامري: كن رئيساً للحكومة الجديدة والتيار سيدعمك