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تحالف العامري يتهم جهات تمتلك مناصب حكومية بمحاولة تأجيل الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-08-06T16:16:23+0000
تحالف العامري يتهم جهات تمتلك مناصب حكومية بمحاولة تأجيل الانتخابات

شفق نيوز/ اتهمت كتلة الفتح النيابية، الجمعة، جهات سياسية تمتلك مناصب بالحكومة بمحاولة تأجيج الشارع وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى إشعار آخر.

وقال النائب عن الفتح أحمد الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "هناك جهات سياسية تمتلك مناصب وزارية عليا بالحكومة تحاول تأجيج الشارع وتأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد إلى إشعار آخر".

وأضاف إن "تلك الجهات ادركت تماما إنها فقدت ثقتها من قبل الشارع العراقي، وتحاول اليوم عرقلة أجرى الانتخابات في موعدها المحدد".

وبين الكناني، أن "اجراء الانتخابات في موعدها المحدد يمثل الحل الافضل للعملية السياسية للخروج من الازمات نحو تشكيل حكومة جديدة قادرة على خدمة المواطن".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في  العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، هو موعد "حتمي لا رجعة عنه".

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