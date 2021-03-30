تحالف العامري يبدي ملاحظات ازاء الموازنة من بينها حصة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف تحالف "الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، عن ملاحظاته حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، فيما أكد شبه حسم المادة المتعلقة بحصة اقليم كردستان من الموازنة.

وقال النائب عن التحالف ثامر ذيبان، لوكالة شفق نيوز، ان "الفتح وغيره من القوى السياسية لديهم الكثير من الملاحظات والاعتراضات على موازنة سنة 2021 وأبرز تلك الملاحظات، القروض الخارجية والضمانات السيادية، والاعتراض على سعر صرف الدولار".

وأضاف أنه "من ضمن تلك الملاحظات والاعتراضات، المطالبة بزيادة أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة تخصيصات أموال البطاقة التموينية"، مشيرا الى ان "كل هذه من أجل مصلحة العراق والعراقيين، وليس فيها اي مصلحة حزبية او سياسية، كما يروج البعض".

وأكد النائب عن التحالف الفتح ان "المادة (11) في الموازنة المتعلقة بحصة اقليم كردستان، شبة محسومة ولم يعد عليها خلاف عميق مثل السابق، وهي في طريقها الى الحل".

وأخفق مجلس النواب في جلسة انعقدت يوم الأحد والتي استمرت لساعات متأخرة من الليل، في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.