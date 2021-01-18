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تحالف العامري "منزعج بشدة" من تأجيل الانتخابات: نخشى تأخيرها الى 2022

Category: سیاسة

Date: 2021-01-18T14:15:40+0000
تحالف العامري "منزعج بشدة" من تأجيل الانتخابات: نخشى تأخيرها الى 2022

شفق نيوز/ أعرب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الاثنين، عن "انزعاجه الشديد" لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في حزيران المقبل، مشيراً إلى أنه "مخالف" لما جرى الاتفاق عليه.

وقال التحالف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "يعرب عن انزعاجه الشديد لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في  6 حزيران 2021"، مؤكداً أن "هذا يخالف كل ما جرى الاتفاق عليه بأن تكون الانتخابات في فترة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة".

وابدى خشيته من أن "يكون هذا التأجيل سبباً في تأخيرها الى 2022، لذلك نصمّم على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الجديد"، مشدداً "لا نقبل بأي تأجيل آخر".

وحثّ البيان، "الحكومة ومفوضية الانتخابات على العمل بجدية أكبروإكمال البطاقة البايومترية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات"، داعياً الحكومة "للإيفاء بالتزاماتها وتحقيق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة".

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6  حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

 ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

لا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

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