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تحالف العامري: إقرار قانون الإقتراض لن يؤثر على العلاقات الكوردية الشيعية

Category: سیاسة

Date: 2020-11-19T09:54:38+0000
تحالف العامري: إقرار قانون الإقتراض لن يؤثر على العلاقات الكوردية الشيعية

شفق نيوز/ قلل تحالف "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري يوم الخميس من تأثير تداعيات إقرار قانون العجز المالي على العلاقات "التاريخية" بين الكورد والشيعة.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن الخلافات والمشاكل السياسية بعد إقرار قانون الاقتراض بمجلس النواب وما يشاع عن تأثيرها على العلاقات الكوردية والشيعية غير صحيحة"، معتبرا أن "ما حدث هو خلاف سياسي لا غير ولا يؤثر على العلاقات التاريخية بين الكورد والشيعة".

واضاف ان "الحوارات السياسية مستمرة لحل الخلافات بين اربيل وبغداد، وتتضمن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة (سومو) الوطنية مقابل تسليم مستحقات الإقليم ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2021".

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مؤخراً مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.

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