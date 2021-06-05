سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحالف العامري عن استبدال الرئاسات الثلاث: قبلنا بمرارة حكم الكاظمي وسلطة البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2021-06-05T08:55:44+0000
تحالف العامري عن استبدال الرئاسات الثلاث: قبلنا بمرارة حكم الكاظمي وسلطة البرلمان

شفق نيوز / كشفت كتلة تحالف "الفتح" النيابية بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم السبت، عن مدى إمكانية استبدال الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية، الوزراء، والبرلمان)، مشيرة إلى أنها تقبلت بـ"مراراة" حكم مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الاتحادية الحالية، والسلطة التشريعية.

وأوضح النائب عن الكتلة حامد الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "الوقت غير مناسب لإجراء أي تغيير بالرئاسات الثلاث"، مردفا بالقول "قبلنا بمرارة رئاسة الكاظمي للوزراء، وتشكيل السلطة التشريعية، ورغم الملاحظات عليهما، إلا إننا سنمضي باستمرارها لحين إجراء الانتخابات".

وأشار الموسوي، إلى وجود "أطراف دولية لا تريد استقرار الأمن والاقتصاد والعملية السياسية بالبلاد، لمنع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد".

وأضاف أن "هناك إجراءات سيتخذها تحالف الفتح مع القوى السياسية لعقد ميثاق وطني وعهد يمنع أي انهيار أمني أو خروق، لقطع الطريق أمام الأجندات الخارجية التي تحاول تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر".

related

الفتح يتحدث عن "خيانة عظمى" ويوجه رسالة عاجلة إلى "حامي الدستور"

Date: 2021-01-30 07:11:57
الفتح يتحدث عن "خيانة عظمى" ويوجه رسالة عاجلة إلى "حامي الدستور"

العامري يجتمع مع الحلبوسي قبل مناقشة قانون الانتخابات ومفوضيتها

Date: 2019-11-25 13:51:58
العامري يجتمع مع الحلبوسي قبل مناقشة قانون الانتخابات ومفوضيتها

العامري: لدينا معلومات مؤكدة عن اجتياح تركي للأراضي العراقية

Date: 2021-02-13 16:54:54
العامري: لدينا معلومات مؤكدة عن اجتياح تركي للأراضي العراقية

مع الإبقاء على الكاظمي وتغيير الحلبوسي.. تحرك "جدي" لتأجيل انتخابات تشرين في العراق

Date: 2021-05-29 10:25:36
مع الإبقاء على الكاظمي وتغيير الحلبوسي.. تحرك "جدي" لتأجيل انتخابات تشرين في العراق

العامري: جميع الكتل خولت علاوي لتشكيل حكومة بهذه المواصفات

Date: 2020-02-22 16:19:42
العامري: جميع الكتل خولت علاوي لتشكيل حكومة بهذه المواصفات

الكاظمي والحلبوسي يطمئنان على صحة ابن سلمان

Date: 2021-02-26 12:59:49
الكاظمي والحلبوسي يطمئنان على صحة ابن سلمان

تحالف العامري يكشف موقفه من "الجلسة الطارئة"

Date: 2020-02-22 18:48:06
تحالف العامري يكشف موقفه من "الجلسة الطارئة"

"الفتح" يتخذ قراراً ساراً لعلاوي مع بعض التحفظ

Date: 2020-02-27 14:27:59
"الفتح" يتخذ قراراً ساراً لعلاوي مع بعض التحفظ