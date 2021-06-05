تحالف العامري عن استبدال الرئاسات الثلاث: قبلنا بمرارة حكم الكاظمي وسلطة البرلمان

شفق نيوز / كشفت كتلة تحالف "الفتح" النيابية بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم السبت، عن مدى إمكانية استبدال الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية، الوزراء، والبرلمان)، مشيرة إلى أنها تقبلت بـ"مراراة" حكم مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الاتحادية الحالية، والسلطة التشريعية.

وأوضح النائب عن الكتلة حامد الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "الوقت غير مناسب لإجراء أي تغيير بالرئاسات الثلاث"، مردفا بالقول "قبلنا بمرارة رئاسة الكاظمي للوزراء، وتشكيل السلطة التشريعية، ورغم الملاحظات عليهما، إلا إننا سنمضي باستمرارها لحين إجراء الانتخابات".

وأشار الموسوي، إلى وجود "أطراف دولية لا تريد استقرار الأمن والاقتصاد والعملية السياسية بالبلاد، لمنع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد".

وأضاف أن "هناك إجراءات سيتخذها تحالف الفتح مع القوى السياسية لعقد ميثاق وطني وعهد يمنع أي انهيار أمني أو خروق، لقطع الطريق أمام الأجندات الخارجية التي تحاول تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر".