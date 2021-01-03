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تحالف العامري: ضغط أمريكي لإخفاء نتائج التحقيق باغتيال سليماني والمهندس

Category: سیاسة

Date: 2021-01-03T11:18:45+0000
تحالف العامري: ضغط أمريكي لإخفاء نتائج التحقيق باغتيال سليماني والمهندس

شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، عن سبب الضغط الأمريكي لإخفاء نتائج التحقيق بقضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، العام الماضي.

وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تحقيقا إداريا وأمنيا وقضائيا من الجانب العراقي في قضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية، ونتائج التحقيق وصلت لمراحل متقدمة ومعلومات مهمة".

وبين البطيخ ان "الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على العراق حالياً سياسياً وأمنياً، وهي تضغط على الجانب العراقي لإخفاء نتائج التحقيق بقضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وعدم كشفها كونه تكشف تورط شخصيات عراقية"، مشيرا إلى أن "واشنطن تريد حماية عملائها في العراق، وتريد استمرار عملهم حتى تبقى تنفذ اجنداتها بهؤلاء العملاء، ولهذا لا يتم كشف نتائج التحقيق رغم مرور عام كامل على الجريمة".

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