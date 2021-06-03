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تحالف العامري: جهة متنفذة اشترت مراكز انتخابية مع اصوات ناخبيها في الأنبار

Category: سیاسة

Date: 2021-06-03T11:19:01+0000
تحالف العامري: جهة متنفذة اشترت مراكز انتخابية مع اصوات ناخبيها في الأنبار

شفق نيوز/ كشف قيادي في تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، اليوم الخميس، عن قيام "جهة متنفذة" بشراء مراكز انتخابية مع اصوات ناخبيها في بعض مناطق محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال أبو ميثاق المساري لوكالة شفق نيوز، إن "جهة متنفذة تقوم بشراء مراكز انتخابية بالكامل مع اصوات الناخبين في بعض مناطق الأنبار الرخوة والهشة، وهذا الأمر يأتي للتلاعب في نتائج الانتخابات"، مشيراً إلى أن "صناديق الاقتراع في هذه المراكز سوف تعبئ باليد لصالح جهة وشخصيات ومحددة".

وبين المساري، أن "هناك تسعيرة اصبحت لبيع اصوات الناخبين"، لافتاً إلى أن "كل 1000 صوت يباع بمليون دولار، وكل مركز يتواجد فيه 5000 الآف ناخب على الاقل، مايعني أن المركز يباع بالكامل بخمسة ملايين دولار" وفق قوله.

ويحذر مراقبون، من تأثير المال السياسي والسلاح المنفلت في الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في العشار من تشرين الاول المقبل.  

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