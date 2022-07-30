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تحالف العامري: بيان الإطار الأخير لا يمثل جميع قيادته وصدر من جهة واحدة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T14:10:32+0000
تحالف العامري: بيان الإطار الأخير لا يمثل جميع قيادته وصدر من جهة واحدة

شفق نيوز/ أفصح قيادي في تحالف "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري المنضوي في الإطار التنسيقي الشيعي، يوم السبت، أن البيان الأخير الصادر عن الإطار لا يمثل جميع قيادته.

وكان الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري قد دعا في وقت سابق من اليوم، جماهيره للتظاهر بالضد من احتجاجات التيار الصدري بزعامة الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر.

وتمكن أنصار الصدر من اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع ذلك تنديدا بترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال القيادي في تحالف الفتح الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن بيان الإطار التنسيقي الاخير لا يمثل قيادة الإطار جميعهم إنما صدر من جهة واحدة فقط.

وأردف القيادي في تصريحه لوكالة شفق نيوز، ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري تدخل لإنقاذ العملية السياسية واصدر بيانا لتهدئة الأوضاع بين التيار الصدري وقيادة الإطار خصوصا بعد البيان الإطار الأخير.

وتابع بالقول ان العامري سيطرح مبادرة خلال الساعات المقبلة على قيادة الإطار التنسيقي، ومن بعدها ستطرح على الصدر لإنقاذ العراق والعملية السياسية من اي انزلاق يؤثر على البلاد.

وكان العامري قد دعا في بيان بوقت سابق من اليوم، الإطار التنسيقي والتيار الصدري الى اعتماد نهج "التهدئة وضبط النفس والتأني"، مبينا أن ما جرى حالياً يدور ضمن حدود الممارسة الديمقراطية، مطالبا بتقديم التنازلات "المتبادلة".

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