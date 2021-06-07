تحالف الصدر يؤكد وجود تحرك لتأجيل الانتخابات ويتحدى: لن يحصل ذلك

شفق نيوز/ علق تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، على وجود مخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، بسبب تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية قانون الانتخابات الجديد.

وقال النائب عن التحالف محمود الزجراوي، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك جهات وشخصيات سياسية شعرت بخسارة الانتخابات البرلمانية من الآن، بسبب فشلها طيلة السنوات السابقة، ورفض الشارع العراقي لها، ولهذا هي تعمل بكل الطرق الممكنة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، حتى تضمن بقاء ما لها من نفوذ لفترة أطول".

وأضاف الزجراوي، أن "تقديم الطعن بقانون الانتخابات الجديد، جزء من حراك هذه الجهات والشخصيات، التي تريد تأجيل الانتخابات المبكرة، لكن هذا الأمر لن يحصل فهناك اجماع سياسي وشعبي على إجراء الانتخابات في موعدها المعلن، وهذا الطعن لن يؤثر اطلاقاً، والمحكمة الاتحادية، حتى وان قبلت الطعن، فسيتم ايقاف فقط الفقرة التي طعن بها وسيعمل البرلمان على تعديلها وتشريعها بوقت قياسي جداً، حتى لا يكون هناك اي مبرر لتأجيل الانتخابات المبكرة".

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد كشفت أمس الأحد، أن الانتخابات ستتأجل عن موعدها المحدد بسبب طعن بعض القوى السياسية بقانون الانتخابات، المقرر إجراؤها في تشرين الأول من العام الحالي.

يشار إلى أن عدداً من القوى السياسية والمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة، عبروا عن استيائهم من قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، وبالأخص فقرة الدوائر الانتخابية التي يرى البعض انها تخدم كتلاً سياسية دون غيرها.