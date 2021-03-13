تحالف الصدر ينأى بإقليم كوردستان عن تأخير الموازنة ويفصح عن خلافات أخرى

شفق نيوز/ كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، أن الخلاف حول حصة إقليم كوردستان في موازنة 2021، ليس السبب في تأخر التصويت عليها من قبل مجلس النواب.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاكل والخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021 لا تتعلق فقط بحصة إقليم كوردستان، بل هناك خلافات فنية ومنها قضية سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك قضية تضمين درجات وظيفية في القانون، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة مع ارتفاع أسعار النفط، وغيرها".

وأضاف "حتى الساعة لا يوجد أي توافق على تمرير قانون موازنة 2021 خلال جلسة يوم الاثنين المقبل"، موضحا أن "إدراج القانون للتصويت عليه لا يعني تمريره أو حصول موافقة على ذلك".

واستبعد المسعودي "إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة من دون اتفاق جميع الأطراف السياسية عليه، لكن هذا الاتفاق لم يحصل حتى الساعة".

وكان نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، قد استبعد يوم الخميس الماضي، إقرار الموازنة الإتحادية للعام 2021 في جلسة منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الحداد في تصريح للصحفيين في أربيل إنه من "الصعوبة بمكان تمرير الموازنة المالية في جلسة يوم الاثنين المقبل بسبب ان قانون المحكمة الاتحادية لم يتم إقراره إلى الآن"، مشددا على أنه يتعين تحديد جلسة أخرى خاصة للموازنة.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وجّه يوم الاثنين الماضي، بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا.