تحالف الصدر يكشف 3 ملفات تعيق تمرير الموازنة

شفق نيوز/ كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، عن ثلاثة ملفات تعيق تمرير الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري 2021 أحدها حصة إقليم كوردستان.

وقال النائب عن التحالف رياض محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "تمرير قانون الموازنة ليس بالموضوع السهل، فهذا الموضوع معقد جداً، على اعتبار أنه مرتبط بعدة أطراف".

وبين أن "الطرف الاول هو الحكومة العراقية، كون القانون لا يسمح بتشريع اي قانون فيه جنبة مالية دون موافقة الحكومة عليه، والطرف الثاني يتمثل بالقوى السياسية، والطرف الثالث هو مجلس النواب، أما الطرف الرابع فهو إقليم كوردستان، فهذه الجهات تشترك في إنتاج الموازنة".

وبين محمد ان "هناك مشكلة جديدة في مشروع قانون موازنة سنة 2021 تتمثل بزيادة أسعار النفط؛ إذ تطالب أطراف سياسية وحكومية بالتريث في تمرير الموازنة في الوقت الحاضر".

وأضاف النائب عن تحالف سائرون ان "هناك قوى سياسية تسعى الى تعديل سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار في الموازنة وجعله 130 ألف دينار مقابل 100 دولار".

وأردف محمد بالقول، "لهذا تأخر تمرير موازنة 2021 لا يمكن حصره فقط في قضية حصة اقليم كردستان من الموازنة، بل هناك خلافات ومشاكل اخرى غيرها".