تحالف الصدر يكشف: هذا ما سيجري في جلسة اليوم

شفق نيوز/ كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن ما سيجري في خلال جلسة البرلمان العراقي، المقرر عقدها بعد قليل.

وقال القيادي في التحالف النائب قصي الياسري، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب سوف يمرر خلال جلسته بعد قليل التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية، وفق الاغلبية، حتى لو قاطعت بعض الكتل الجلسة، فهناك اتفاق باغلبية برلمانية على هذا الأمر".

وبين الياسري ان "جلسة البرلمان، اليوم، لن تشهد طرح التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021، وإنما سيكون هناك نقاشات وحوارات حول الموازنة، وسيكون التصويت عليها بداية الأسبوع المقبل".