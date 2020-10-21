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تحالف الصدر يفصح عن تعمد كتل سياسية بتعطيل قانون الانتخابات لعدم اجرائها

Category: سیاسة

Date: 2020-10-21T06:02:25+0000
تحالف الصدر يفصح عن تعمد كتل سياسية بتعطيل قانون الانتخابات لعدم اجرائها

شفق نيوز/ قال رياض المسعودي النائب عن كتلة تحالف "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاربعاء ان كتلا سياسية (لم يسمها) تتعمد عرقلة حسم الدوائر، واقرار قانون الانتخابات لغرض تأجيلها الى وقت غير معلوم.

وقال المسعودي لـوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة القانونية النيابية لا تزال تدرس المقترحات التي قدمتها الكتل السياسية إلى اللجنة بشان طبيعة الدوائر الانتخابية وعددها وعدد النواب لكل دائرة"، مبينا أن "كثرة المقترحات وزيادتها عطل حسمها واقرار قانون الانتخابات".

وأضاف أن "بعض الكتل السياسية تتعمد تعطيل حسم الدوائر الانتخابية وعدم اقرار قانون الانتخابات لعدم رغبتها بإجراء الانتخابات المبكرة"، منوها إلى ان "الكتل السياسية ترغب بتفصيل قانون الانتخابات وفق مصالحها الشخصية في الانتخابات المقبلة"، حسب تعبيره.

وصوت البرلمان في وقت سابق  على مقترح اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة، والذي ينص على أن يكون عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوياً لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

وواجه المقترح اعتراض كتل سياسية، أبرزها الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وبعض نواب نينوى.

ولم يفلح البرلمان العراقي من حسم ملف الدوائر الانتخابية حتى الان بسبب المقاطعات السياسية لجلسات البرلمان والتي تسببت باخلال النصاب القانوني للبرلمان وارجاء الجلسات.

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