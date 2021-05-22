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تحالف الصدر يعلق على عودة البيشمركة إلى كركوك: لا مانع من ذلك

Category: سیاسة

Date: 2021-05-22T10:05:53+0000
تحالف الصدر يعلق على عودة البيشمركة إلى كركوك: لا مانع من ذلك

شفق نيوز/ علق تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على انباء تحدثت عن عودة قريبة لقوات البيشمركة الى محافظة كركوك.

وقال النائب عن التحالف سلمان الغريباوي‎، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اعادة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك أمر عائد الى القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وهو من يقرر ذلك"، مؤكداً "نحن ندعم أي قرار يتخذه ولا مانع من اتخاذ هكذا خطوة، ما دامت هذه القوات عراقية رسمية".

وبين الغريباوي أن "قوات البيشمركة، جزء من منظومة الدفاع العراقية، وتأخذ رواتب منتسبيها من الحكومة العراقية"، موضحاً أن أمر "عودتها الى كركوك يأتي بالاتفاق والتنسيق مع بغداد".

وتابع قائلاً، إن "ملف وجود قوات البيشمركة في كركوك يجب ان يبقى بعيداً عن التدخلات السياسية"، مشدداً على ضرورة أن "يبقى هذا الملف بيد الجهات المختصة العسكرية والامنية".

وأفاد مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، أمس الجمعة، بأن قوات البيشمركة ستشرع بالعودة إلى محافظة كركوك بدءاً من الأسبوع المقبل بعد الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وكانت قوات البيشمركة قد انسحبت من كركوك لتجنب الصدام مع قوات الحكومة الاتحادية التي تقدمت صوب المحافظة على خلفية التوترات الناجمة عن استفتاء الاستقلال.

وقبل ذلك، كانت المحافظة تدار أمنياً بصورة مشتركة بين الجانبين.

ومنذ العام الماضي، خفت حدة التوتر بين بغداد وإقليم كوردستان تدريجياً وتوصل الجانبان إلى اتفاق لتشكيل مراكز تنسيق مشتركة لمحاربة تنظيم داعش وخاصة في مناطق الفراغات الأمنية بين الجيش العراقي والبيشمركة.

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