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تحالف الصدر يضع "شرطاً" لمشاركة الفصائل المسلحة في الحوار الوطني المرتقب

Category: سیاسة

Date: 2021-03-30T09:12:06+0000
تحالف الصدر يضع "شرطاً" لمشاركة الفصائل المسلحة في الحوار الوطني المرتقب

شفق نيوز/ علّق تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على مشاركة الفصائل المسلحة المتورطة بعمليات القصف الصاروخي والاستعراضات المسلحة خارج اطار الدولة في الحوار الوطني المرتقب، الذي يدعو له رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في التحالف النائب محمود الزجراوي، لوكالة شفق نيوز، انه "من المستحيل نزول أية جهة مسلحة في الشارع العراقي، اذا لم يكن لها تمثيل سياسي او عسكري ضمن هيئة الحشد الشعبي وماسكة للأرض"، وأردف "لا تستطيع اي جهة النزول الى الشارع الا ولها تمثيل سياسي".

وبين الزجراوي أن "الحوار مع الفصائل المسلحة المتورطة بعمليات القصف الصاروخي والاستعراضات المسلحة خارج اطار الدولة، يجب أن يضع حفظ هيبة الدولة ويحفظ السلم الأهلي والمجتمعي كشرط أساس للحوار"، مشددا على أن يكون "الحوار مع هذه الجهات يكون من خلال هذا الشرط ودون تحقيقه لا يمكن القبول بأي حوار من أجل تقديم بعض التنازلات لهذه الجماعات والحركات".

وأضاف أن "اعمال تلك الفصائل والجماعات تؤثر بشكل كبير على هيبة الدولة، خصوصاً ان هيبة الدولة العراقية اصبحت في مرمى جميع تلك الفصائل والحركات، ويجب ايقافها عن هذه الأعمال والحوار معها يجب ان يكون مبني على هذا الأساس حصراً".

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